Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой

Новости спорта:Сегодня состоится супербой года в супертяжелом весе Энтони Джошуа - Энди Руис.

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный второй бой между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО).

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня 2019 года Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 декабря, в городе Дирия в Саудовской Аравии. Выход бойцов в ринг запланирован на 23:00 по киевскому.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер", где показ будет сопровождаться студия передачи "Большой бокс" (21:30).

Промо боя

Все бои вечера

Энди Руис (США, 33–1) – Энтони Джошуа (Великобритания, 22–1)

Александр Поветкин (Россия, 35–2) – Майкл Хантер (США, 18–1)

Филип Хргович (Хорватия, 9–0) – Эрик Молина (США, 27–5)

Диллиан Уайт (Великобритания, 26–1) – Мариуш Вах (Польша, 35–5)

Магомедрасул Меджидов (Азербайджан, 1–0) – Том Литтл (Великобритания, 10–7)

Иван Прайс (Великобритания, 1–0) – Сведи Мохамед (Танзания, 12–6–2)

Диего Пачеко (США, 7–0) – Леван Шония (Грузия, 15–17)

Напомним, в первом бою 1 июня 2019 года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа.