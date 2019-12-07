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Руис уже договорился с Уайлдером об объединительном бое

Руис уже договорился с Уайлдером об объединительном бое
17:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Для проведения боя с американцем Энди Руису нужно во второй раз победить Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) признался, что уже провел переговоры с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) об объединительном бое.

"Мы с Уайлдером на самом деле разговариваем по телефону, мы хорошие друзья. Мы знаем, каков план", – сказал Руис.

Когда Энди спросили, была ли организована сделка, он ответил: «Да. Но мне нужно выиграть 7 декабря, прежде чем я начну работать с другими бойцами".

Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии Руис проведет бой-реванш с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), в котором британец намерен вернуть себе чемпионские полномочия.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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