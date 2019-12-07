Руис уже договорился с Уайлдером об объединительном бое

Новости спорта:Для проведения боя с американцем Энди Руису нужно во второй раз победить Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) признался, что уже провел переговоры с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) об объединительном бое.

"Мы с Уайлдером на самом деле разговариваем по телефону, мы хорошие друзья. Мы знаем, каков план", – сказал Руис.

Когда Энди спросили, была ли организована сделка, он ответил: «Да. Но мне нужно выиграть 7 декабря, прежде чем я начну работать с другими бойцами".

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии Руис проведет бой-реванш с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), в котором британец намерен вернуть себе чемпионские полномочия.