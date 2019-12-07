Скачать
Суббота, 07.12.2019
Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)
Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Исландская магия: Колос уничтожил Днепр-1 (Видео)
Исландская магия: Колос уничтожил Днепр-1 (Видео)
Биатлон: норвежцы выиграли эстафету в Эстерсунде, украинцы - шестые
Биатлон: норвежцы выиграли эстафету в Эстерсунде, украинцы - шестые

Усик: Фьюри - очень крутой чувак (Видео)

Усик: Фьюри - очень крутой чувак (Видео)
20:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Александр Усик хорошо относится к "Цыганскому королю".

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мнением о бывшем чемпионе хэвивейта Тайсоне Фьюри, который ранее обещал победить украинца с одной связанной рукой.

Александр признался, что не обращается внимания на громкие слова "Цыганского короля", который делает подобные высказывания, чтобы создать ажиотаж среди любителей бокса.

"Фьюри – красавчик. То, что он говорит – пускай говорит. Он говорит, чтобы потом другие говорили. Мне кажется, что Тайсон – очень крутой чувак. С ним если покуражить, то живот рванет 100 процентов", – сказал Усик.

Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)

Ранее сообщалось, что Усик может провести бой с Джозефом Паркером, а не с Дереком Чисорой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
02 Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
03 Ибрагимович: Хочу разбить лицо Дуэйну Джонсону
04 Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
05 Поветкин - Хантер: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь