Усик: Фьюри - очень крутой чувак (Видео)

Новости спорта:Украинец Александр Усик хорошо относится к "Цыганскому королю".

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мнением о бывшем чемпионе хэвивейта Тайсоне Фьюри, который ранее обещал победить украинца с одной связанной рукой.

Александр признался, что не обращается внимания на громкие слова "Цыганского короля", который делает подобные высказывания, чтобы создать ажиотаж среди любителей бокса.

"Фьюри – красавчик. То, что он говорит – пускай говорит. Он говорит, чтобы потом другие говорили. Мне кажется, что Тайсон – очень крутой чувак. С ним если покуражить, то живот рванет 100 процентов", – сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Усик может провести бой с Джозефом Паркером, а не с Дереком Чисорой.