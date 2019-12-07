Битва тяжей: Хргович жестким ударом нокаутировал Молину (Видео)

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Суббота, 07.12.2019
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21:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В андеркарде боя Джошуа - Руис состоялись несколько поединков.

В эти минуты в Саудовской Аравии проходит большой вечер профессионального бокса. Главным его событием станет встреча в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

В андеркарде этого противостояния уже несколько интересных боёв в супертяжёлом весе. Так, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в составе сборной Азербайджана, чемпион мира в любителях Магомедрасул Меджидов провёл второй бой в профессионалах. Магомедрасул сумел досрочно победить опытного британского джорнимена Тома Литтла (10-8, 3 КО).

Видео лучших моментов боя:

Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)

После него на ринг вышел бронзовый призёр Олимпиады в Рио в супертяжёлом весе Филип Хргович. Хорват встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира Эриком Молиной (27-6, 19 КО) и нокаутировал его в третьем раунде.

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Бокс, Новости бокса, Филип Хргович.
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