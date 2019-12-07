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Суббота, 07.12.2019
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"Сникерс или протеин": Кобельков - о реванше Джошуа - Руис (Фото)

"Сникерс или протеин": Кобельков - о реванше Джошуа - Руис (Фото)
21:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Совсем скоро состоится реванш года между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Сегодня, 7 декабря, в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия) на одноименном стадионе состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супер противостояние Энди Руис - Энтони Джошуа. На кону главного поединка вечера будут стоять 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Весело и с юмором этого ждут в студии "Большой бокс". Комментатор Владимир Кобельков в на своей странице в Фейсбук выложил забавный пост:

 

"Большой бокс! Джошуа или Руис? Сникерс или протеин" - подписал снимок Владимир.

Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 декабря, в городе Дирия в Саудовской Аравии. Выход бойцов в ринг запланирован после 23:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер", где показ будет сопровождаться студия передачи "Большой бокс" (21:30).

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Владимир Кобельков, Энди Руис.
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