"Сникерс или протеин": Кобельков - о реванше Джошуа - Руис (Фото)

Новости спорта:Совсем скоро состоится реванш года между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Сегодня, 7 декабря, в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия) на одноименном стадионе состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супер противостояние Энди Руис - Энтони Джошуа. На кону главного поединка вечера будут стоять 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Весело и с юмором этого ждут в студии "Большой бокс". Комментатор Владимир Кобельков в на своей странице в Фейсбук выложил забавный пост:

"Большой бокс! Джошуа или Руис? Сникерс или протеин" - подписал снимок Владимир.

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 декабря, в городе Дирия в Саудовской Аравии. Выход бойцов в ринг запланирован после 23:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер", где показ будет сопровождаться студия передачи "Большой бокс" (21:30).