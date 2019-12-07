Поветкин - Хантер: Бивол дал прогноз на бой

Новости спорта:Дмитрий Бивол оценил шансы Александра Поветкина в бою с Майклом Хантером.

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о противостоянии экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александра Поветкина с экс-претендентом на титул чемпиона в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. По его словам, у россиянина неплохие шансы на успех.

"Хантер будет пробовать выдержать тот же рисунок боя, что и в поединке с Сергеем Кузьминым. Он будет стараться двигаться назад, удерживать Александра на дальней дистанции, а когда пропустит — максимально входить в клинч. Есть предсказуемые моменты: Саша смотрел бой Хантера с Сергеем, сделал выводы. Предполагаю, Александр будет выбрасывать больше ударов. У него есть очень хорошие поставленные удары, такие как левый и правый сбоку. На ближней и средней дистанциях он будет стараться зацепить ими Хантера.

Шансы на победу у Александра очень велики. У американца в предыдущих поединках, за исключением боя с Кузьминым, наблюдались проблемы с выносливостью, поэтому риск встречи с Майклом Хантером достаточно оправданный", — цитирует Бивола официальная страница промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».

Поветкин встретится с Хантером в андеркарде боя Джошуа — Руис.