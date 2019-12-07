Скачать
Суббота, 07.12.2019
Джошуа - Руис: онлайн-трансляция боя-реванша (Фото, Видео)
Джошуа - Руис: онлайн-трансляция боя-реванша (Фото, Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Уайт победил Ваха в андеркарде реванша Джошуа - Руис (Видео)
Уайт победил Ваха в андеркарде реванша Джошуа - Руис (Видео)
Дерби Манчестера завершилось в пользу Юнайтед
Дерби Манчестера завершилось в пользу Юнайтед

Поветкин - Хантер: Бивол дал прогноз на бой

Поветкин - Хантер: Бивол дал прогноз на бой
21:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Дмитрий Бивол оценил шансы Александра Поветкина в бою с Майклом Хантером.

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о противостоянии экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александра Поветкина с экс-претендентом на титул чемпиона в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. По его словам, у россиянина неплохие шансы на успех.

"Хантер будет пробовать выдержать тот же рисунок боя, что и в поединке с Сергеем Кузьминым. Он будет стараться двигаться назад, удерживать Александра на дальней дистанции, а когда пропустит — максимально входить в клинч. Есть предсказуемые моменты: Саша смотрел бой Хантера с Сергеем, сделал выводы. Предполагаю, Александр будет выбрасывать больше ударов. У него есть очень хорошие поставленные удары, такие как левый и правый сбоку. На ближней и средней дистанциях он будет стараться зацепить ими Хантера.

Шансы на победу у Александра очень велики. У американца в предыдущих поединках, за исключением боя с Кузьминым, наблюдались проблемы с выносливостью, поэтому риск встречи с Майклом Хантером достаточно оправданный", — цитирует Бивола официальная страница промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».

Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)

Поветкин встретится с Хантером в андеркарде боя Джошуа — Руис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер, Дмитрий Бивол, Александр Поветкин - Майкл Хантер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин - Хантер: онлайн-трансляция боя
02 Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
03 Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
04 Поветкин - Хантер: где и когда смотреть бой
05 Ибрагимович: Хочу разбить лицо Дуэйну Джонсону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь