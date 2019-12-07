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"Не дам ему спуску": Чисора рассказал, как собирается побеждать Усика

"Не дам ему спуску": Чисора рассказал, как собирается побеждать Усика
21:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дерек Чисора высказался касательно возможного боя с Александром Усиком.

Супертяжеловес Дерек Чисора встретился со своим потенциальным соперником Александром Усиком.

Боксеры, вероятно, проведут бой в начале следующего года, но уже встретились в Саудовской Аравии перед реваншем Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Чисора предположил, что со стилем Усика ему будет тяжело справиться, но заверил, что не даст ему спуску в ринге.

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"Пока это все слухи, но да, подождем до завтра, если этот бой все-таки будет, то я осознаю, что с его стилем тяжело справиться. Я, конечно же, не собираюсь с ним боксировать, если мы встретимся. Надо признать, я не буду пытаться "перестучать", но в ринге я вообще не буду давать ему спуску", - сказал Чисора в интервью SecondsOut.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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