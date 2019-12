Дождь в пустыне едва не помешал реваншу Джошуа - Руис

Долгожданный реванш чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса и британской суперзвезды Энтони Джошуа находился под угрозой срыва из-за ливня, который сопровождался сильным ветром.

Как сообщает Daily Mail, второстепенные поединки вечера в бокса в Саудовской Аравии зрители были вынуждены смотреть под дождем, который с каждой минутой усиливался.

На данный момент уже состоялся бой Диллиана Уайта и Мариуша Ваха, а также завершился поединок Александра Поветкина и Майкла Хантера, поэтому вряд ли главное событие вечера бокса в Саудовской Аравии сорвется.

Rain in the DESERT! Bad weather including 72mph winds and rain hits the site of Anthony Joshua's huge rematch in Saudi Arabia https://t.co/ezBtQYI4u3

— Daily Mail Online (@MailOnline) 7 декабря 2019 г.