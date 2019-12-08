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"Вес повлиял на меня": Руис назвал причины поражения и нацелился на третий бой с Джошуа

"Вес повлиял на меня": Руис назвал причины поражения и нацелился на третий бой с Джошуа
07:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Энди Руис похвалил Энтони Джошуа за проделанную работу.

Энди Руис прокомментировал поражение в бою за титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе с Энтони Джошуа.

"Я очень долго гнался за ним. Кто хочет увидеть трилогию? Это была его ночь. Я не готовился, так как должен был и набрал слишком много веса. Я не хочу искать оправданий, но если мы сделаем третий бой, то я буду в лучшей форме в своей жизни.

Вес повлиял на меня. Думал, что буду чувствовать себя сильнее и лучше. Я пытался тренироваться, но не хочу оправдываться. Энтони проделал адскую работу", — приводит слова Руиса Sky Sports.

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Напомним, Джошуа забирал раунд за раундом и спокойно довёл поединок до победы. Счёт судей — 118:110 118:110, 119:109.

Таким образом, Джошуа взял у Руиса реванш, вернул титулы и снова стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Напомним, первая встреча соперников прошла в июне 2019 года. Тогда Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

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