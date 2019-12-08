Уайлдер: Джошуа работал по методике Кличко

Новости спорта:Деонтей Уайлдер прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою против американца Энди Руиса.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою против американца Энди Руиса, где британец повторно завоевал титулы «суперчемпиона» по версии WBA и чемпиона мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе.

Деонтей отметил, что особую роль в тактическом плане для Джошуа отыграл украинец Владимир Кличко.

«Джошуа сделал то, что было необходимо для победы. В тренировочном лагере у него был Владимир Кличко и Джошуа работал по его схеме — удар, захват, удержание. Это все, что он делал во время боя», — цитирует боксера Boxing Scene со ссылкой на The Athletic.

«Джошуа был нерешителен. Он работал по методу Кличко — выживать в бою. У меня иной менталитет — зверя, воина, императора. Если он называет себя королем — без проблем, это только к лучшему. Бокс — жестокий вид спорта и я поддерживаю общую мысль, не жалея никого на ринге»

22 февраля в Лос-Анджелесе должен состояться второй бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в хэвивейте Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). Отметим, что поединок может быть перенесен в Нью-Йорк.

На кону рематча между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри будет стоять вакантный пояс по версии журнала The Ring. Также встреча для Деонтея будет носить особый характер — этот бой будет оценен как обязательная защита своего титула.

Прошлый бой Уайлдера и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью, несмотря на два нокдауна, в которые был отправлен Тайсон.

Напомним, обязательным условием для повторной встречи Фьюри и Уайлдера в ринге были победы обоих боксеров в промежуточных боях. Так, американец защитил свой титул в боях с Домиником Бризилом и Луисом Ортисом, а британец победил немца Тома Шварца и шведа Отто Валлина.