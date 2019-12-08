"У тебя есть кое-что, что принадлежит Усику": Климас обратился к Джошуа

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, предложил британцу Энтони Джошуа провести бой против своего клиента.
"Во-первых, мои поздравления! Энтони, ты провел очень умный поединок. Во-вторых, похоже у тебя есть кое-что, что принадлежит Усику...
Но это твой выбор и твое решение – принять вызов или избежать его и обойти стороной, чтобы игнорировать конкуренцию. Независимо от того, что ты будешь делать, болельщики будут знать, кто есть кто. В любом случае, Энтони, отдохни, как ты того заслуживаешь", – написал Климас в инстаграме.
Ранее президент WBO Франциско Валкарсель сообщил, что Джошуа должен встретится с Усиком (обязательным претендентом на пояс - прим.) до 4 июня 2020 года.
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First of all Congratulations!!! You fought very smart fight. @anthonyjoshua Second, looks like you have something what belongs to Usyk... @usykaa but it’s your choice and your decision to take challenge or to avoid it and go around to ignore competition. No matter what you will do fans will know who is who...... Anyway Anthony get some rest as you really deserve it...., #klimasmanagement
Напомним, 7 декабря Джошуа вернул себе титулы WBA, WBO, IBF и IBO, выиграв реванш против Энди Руиса.