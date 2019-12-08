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"У тебя есть кое-что, что принадлежит Усику": Климас обратился к Джошуа

"У тебя есть кое-что, что принадлежит Усику": Климас обратился к Джошуа
11:01 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эгис Климас уже начал продвижение боя Усик - Джошуа.

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, предложил британцу Энтони Джошуа провести бой против своего клиента.

"Во-первых, мои поздравления! Энтони, ты провел очень умный поединок. Во-вторых, похоже у тебя есть кое-что, что принадлежит Усику...

Но это твой выбор и твое решение – принять вызов или избежать его и обойти стороной, чтобы игнорировать конкуренцию. Независимо от того, что ты будешь делать, болельщики будут знать, кто есть кто. В любом случае, Энтони, отдохни, как ты того заслуживаешь", – написал Климас в инстаграме.

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Ранее президент WBO Франциско Валкарсель сообщил, что Джошуа должен встретится с Усиком (обязательным претендентом на пояс - прим.) до 4 июня 2020 года.

Напомним, 7 декабря Джошуа вернул себе титулы WBA, WBO, IBF и IBO, выиграв реванш против Энди Руиса.

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