Джошуа: Погоня за боем с Уайлдером играет против меня

Новости спорта:Энтони Джошуа подтвердил, что все еще хочет боя с Деонтеем Уайлдером, однако торопиться с поединком с американцем не намерен.

Энтони Джошуа после того, как вернул себе титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе рассказал о возможном объединительное поединке с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

"Конечно, я хочу этого боя. Я хочу объединить все пояса, но я не буду действовать опрометчиво. Я осознал, что погоня за этим поединком играет против меня. Так что я просто позволю событиям идти своим чередом.

Мне бы очень хотелось этого боя. Это будет трудно, ведь нужно находить время удерживать пояса. Я уверен, что PBC отчаянно болели за Энди Руиса, чтобы собрать у одной компании все пояса, но мы пришли и создали им трудности.

Посмотрим, что получится. Я понял, что погоня за этим боем играет против меня. Когда у меня появится возможность стать абсолютным чемпионом мира, я, разумеется, приму этот вызов.

Со мной работают отличные менеджеры, замечательная команда. Я позволю им принять решение, потому что погоня за Уайлдером иногда приводит нас в определенные ловушки. Поэтому я буду сосредоточен на собственном пути, и если представится возможность встретится в ринге с Уайлдером, я пройду через эту дверь. Но я не собираюсь гоняться за чем-либо. Прямо сейчас речь идет об ожидании следующей возможности.

Это будет трудная дорога, чтобы оставаться на вершине. Супертяжелый вес становится лучше, и я хочу продолжать совершенствоваться. Сейчас мне придется сражаться с моими обязательными претендентами. Но главное, что я одержал победу, и я чемпион мира в супертяжелом весе. Это значит намного больше, чем в первый раз", - сказал Джошуа на пресс-конференции