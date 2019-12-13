"Усик победит Джошуа": Деревянченко сделал смелый прогноз

Новости спорта:Сергей Деревянченко высказался касательного возможного боя Усик - Джошуа.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко поделился впечатлениями от победы Энтони Джошуа над Энди Руисом, а также дал прогноз на потенциальное противостояние британца с Александром Усиком.

"Джошуа показал красивый, умный бокс. У него было очень мало ошибок. Не думаю, что Руис проиграл из-за лишнего веса. Просто Джошуа не дал ему работать в привычном стиле. Нельзя сказать, готов ли Энтони к бою с Фьюри или Уайлдером. Конечно, у него будет шанс, но выиграть в таком противостоянии может каждый. В супертжёлом весе всё решает один удар.

Что касается возможного боя Джошуа с Усиком, думаю, Александр перебоксирует и победит Энтони", — сказал Деревянченко в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.