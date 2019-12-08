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Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)

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Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
00:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Энтони Джошуа "перебегал" заметно пополневшего Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе.

В Эд-Диръии (Саудовская Аравия) на арене Diriyah Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса Clash On The Dunes, главным событием которого стал реванш Энди Руис - Энтони Джошуа. На кону поединка стояли чемпионские пояса Руиса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые он добыл в первом бою.

Схватка продлилась все отведенные 12 раундов и завершилась победой Энтони Джошуа единогласным решением судей. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109.

Бой начался с разведки: заметно похудевший Энтони Джошуа в конце первого раунда правым боковым пустил кровь Разрушителю, у которого рассеклась бровь над левым глазом. Мексиканец "отомстил" уже во втором раунде, когда также рассек оппоненту бровь, в дело включились катмены бойцов.

Третий и четвертый раунд прошли в схожей манере: Руис занял центр ринга, а AJ работал с дальней дистанции. Изредка бойцы "включались" и наносили друг другу жесткие удары.

К середине поединка бойцы не останавливались и значительно увеличили темп, Джошуа стал попадать чаще. Энтони поверил в себя настолько, что стал заигрываться на ринге и даже общаться с соперником:

В восьмом раунде британец нарвался на весьма увесистые удары американца, экс-чемпион спасался в клинчах. В итоге более маневренный и скоростной Джошуа "перебегал" оппонента и довел дело до победы решением судей. Не зрелищная, но трудовая и "умная" победа британца, который явно прислушался к советам Владимира Кличко. 

Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко

Напомним, в андеркарде главного боя состоялось несколько примечательных поединков супертяжей. В частности в со-главном событии Александр Поветкин и Майкл Хантер выдали зрелищный поединок, устроив побоище в ринге, Диллиан Уайт в тяжелом бою решением судей победил Мариуша ВахаФилип Хргович отправил Эрика Молину в тяжелый нокаут.

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