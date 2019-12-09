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Поветкин заговорил о бое с Владимиром Кличко

Поветкин заговорил о бое с Владимиром Кличко
12:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Поветкин поделился планами на будущее.

40-летний российский боксер Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) поделился планами на будущее.

- Задача завоевать чемпионский титул еще не зникло?

- Амбиции есть, хочется стать чемпионом. Очень хочется попробовать себя в поединках с лучшими боксерами. Если сложится ситуация, то я бы с радостью встретился с Джошуа.

- Как вы оцениваете выступление британца в реванше с мексиканцем Энди Руисом?

- Энтони осторожно отбоксировал этот бой. Он правильно выстроил поединок, выполнил тренерские установки и перебоксировал оппонента. Он уже не лез (в драку), потому что это могло быть чревато. А по очкам он обстрелял соперника.

- Из ваших слов следует, что вы хотите еще раз встретиться с Джошуа.

- Конечно. У меня нет соперников, с которыми я бы не хотел встретиться. Встретился бы и с Энтони Джошуа, и даже с Владимиром Кличко, если бы тот возобновил карьеру, – сказал российский боксер.

Напомним, 7 декабря Поветкин свел к ничьей элиминатор WBA против американца Майкла Хантера (18-1-1, 12 КО).

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Все по теме:

Владимир Кличко, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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