"Это грабеж": менеджер Хантера недоволен ничьей с Поветкиным

Новости спорта:Менеджер Хантера недоволен записками судьей.

Мартин Миколайчак, менеджер американского боксёра Майкла Хантера, прокомментировал ничейный результат поединка подопечного с россиянином Александром Поветкиным.

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA с участием 40-летнего Поветкина и 31-летнего Хантера прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и завершился вничью.

По итогам боя российский судья Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья присудил победу Хантеру со счётом 115:113, а третий судья поставил ничейные оценки: 114:114.

По мнению Миколайчака, Хантера следовало признать победителем поединка.

«Мы выиграли этот бой. Это грабёж», — заявил Миколайчак.