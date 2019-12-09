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Реванш Джошуа - Руис посмотрели более 5 миллионов украинцев

Реванш Джошуа - Руис посмотрели более 5 миллионов украинцев
15:58 Сегодня Телеграф Канал Интер

Новости спорта:Более 5 миллионов телезрителей следили за боем-реваншем Джошуа – Руис на «Интере».

В субботу, 7 декабря, телеканал «Интер» транслировал поединок-реванш между обладателем титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом и суперзвездой мирового бокса британцем Энтони Джошуа.

Среди массовой всеукраинской аудитории 18+ доля боя составила 16,3%. Трансляция стала лидером своего слота. «Большой бокс» на «Интере» в субботу и его повтор в утреннем эфире воскресенья посмотрели 5,4 млн человек в Украине. 

ТОП-5 каналов 07.12.2019 г. в слоте боя Э. Джошуа – Э. Руис (23:09:12-24:09:01)

(доля 18+, Украина) 

Долгожданный бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом прошел в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился все двенадцать раундов, по итогам которых судьи отдали победу и четыре чемпионских пояса британскому боксеру.

Джошуа - новый Кличко: выводы после реванша Джошуа - Руис

«Мнения насчет победы Энтони Джошуа разделились, – рассказывает руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Кто-то хвалил его тактику, другие же назвали его поведение трусливым: боксер избегал прямых столкновений с мексиканцем, нанося удары издалека. Думаю, что это не совсем тот бокс, которого ждали от Джошуа. А мне понравился Руис. Своим характером – как в первом поединке, так и во втором. Он приехал не отбывать бой, а побеждать. Да, у него не получилось, но он выстоял все 12 раундов. Пропуская удары, продолжал искать свой шанс. Это показало многим, что Руис – человек с волевым характером. Теперь у Джошуа складывается очень интересная ситуация: как минимум на два его пояса есть обязательные претенденты. Один из них – Александр Усик, бой с которым за пояс WBO должен состояться в течение 180 дней. Но до этого Александр, скорее всего, проведет промежуточный бой с Дереком Чисорой в феврале. И только после этого поединка бой с Джошуа приобретет реальные очертания».

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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