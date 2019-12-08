Джошуа - новый Кличко: выводы после реванша Джошуа - Руис

Новости спорта:Британец Энтони Джошуа в реванше с американцем Энди Руисовм вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

В Саудовской Аравии в 12-раундовом поединке Энтони победил в реванше мексиканца Энди Руиса решением судей.

Многие, ожидающие яркого поединка, были разочарованы. Особенно "жалко" организаторов в Саудовской Аравии, который заплатили 100 миллионов долларов за этот бой. Но Эдди Хирну и Энтони Джошуа их точно не жаль – они прилично заработали и вернули свои пояса.

Энтони Джошуа провел поединок так, как должен был, чтобы его провести. Он не рисковал, вышел на бой с холодной головой и на протяжении 12 раундов выполнял план на поединок.

Британец спокойно расстреливал с дальней, причем даже отсутствие комбинационной работы и акцентированных, силовых ударов вполне позволяло вести уверенно по очкам. Без блеска, но он и не нужен, когда на кону куча титулов и репутация. Поражение было бы катастрофическим для его карьеры.

По сравнению с первым поединком Джошуа был гораздо более дисциплинированным и сосредоточенным, боксировал джебом и держась на расстоянии. Только в четвертом и восьмом раундах Джошуа отклонился от плана на бой, но Руис это не использовал.

Многие эксперты сошлись на том, что Джошуа отбоксировал, как Владимир Кличко. Аккуратно, осторожно, без лишнего риска. 65 из 107 ударов Джошуа – это джебы. Как только мексиканец выходил на ближнюю дистанцию - сразу клинчевал.

Со стороны это скучный стиль, но он – эффективен. У Джошуа на кону были большие ставки и он решил избрать единственный путь, который 100% гарантировал ему победу. Для этого пришлось согнать вес – британец скинул 5 килограммов, чтобы быть легче стоять на ногах. В итоге, он кружил вокруг Руиса все 12 раундов.

Мексиканец, напротив, шокировал, показав на весах более 128 килограммов, тем самым стал вторым самым тяжелым бойцом в истории бокса. Он на 21 килограмм перевесил Джошуа и большинство экспертов сразу заявили, что Энди обречен на поражение и были правы.

Для чего это Руису? По словам бойца, свой вес он хотел перевести в мощные удары. Но на практике это совершенно не сработало.

"Джошуа сделал то, что ему требовалось для победы. Он бегал по периметру ринга и все время "сидел на велосипеде". В общем, в его лагере был Кличко, Джошуа во многом его напоминал. Джеб, захваты, удержания - это все, что он делал сегодня. После поражения от этого парня он просто танцевал, хватал его, работал джебом и удерживал.

Джошуа слишком медлил… Психологически он был настроен на выживание. Это метод Кличко", - эти слова Деонтея Уайлдера после боя стали критикой, но по факту так оно и есть.

Перед боем мы писали, что Владимир Кличко стал духовным наставником для Джошуа. Владимир поддержал Энтони после поражения и дал советы для реванша. И Джошуа услышал Владимира - выиграл так, как это делал Кличко.

Владимир тоже не сразу так боксировал. После стартовых побед в ранних раундах он выходил с целью нокаутировать очередного соперника. Так продолжалось до первых поражений, после чего украинец многое переосмыслил и стал более осторожным в ринге. Это привело к многолетнему доминированию в дивизионе.

Кличко пришел к своему стилю сам, тогда как Джошуа уже есть кому подсказать. Чтобы выиграть у Энди Руиса этот стиль был наиболее подходящим. Вопрос теперь, как будет боксировать Джошуа дальше.

Со стороны складывается впечатление, что Джошуа ничего то и менять не будет. Этот стиль эффективен, а фанаты и спонсоры его будут любить, если он продолжит побеждать. И не важно как. Джошуа – новая версия Кличко, и к этому пора привыкать.