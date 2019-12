"Нет проблем": Джошуа заговорил о бое с Усиком

Новости спорта:Энтони Джошуа заявил, что не видит проблем в проведении боя против украинского супертяжеловеса Александра Усика.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) заявил, что не видит проблем в проведении боя против украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО).

«Александр Усик? Нет проблем», — цитирует слова Джошуа All Of The Belts.

Сегодня Энтони Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей. Согласно судейским запискам, британец выиграл с солидным перевесом — 118:110, 118:100, 119:109.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Руис хотят провести третий очный бой.

В то же время, помимо Усика, претендент на бой с Энтони Джошуа — болгарин Кубрат Пулев. Он претендует на пояс IBF.

Сам Усик дебютировал в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном. В данный момент он близок к согласованию поединка против Дерека Чисоры.