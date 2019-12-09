Тренер Руиса назвал причины поражения своего подопечного

Новости спорта:Тренер считает, что это только вина Энди.

Тренер Энди Руиса Мэнни Роблес прокомментировал поражение Энтони Джошуа.

«Если ты тренер, который уже начал работу в лагере, то делаешь все возможное, чтобы не выносить сор из избы. Все может пойти неправильно, но в таких ситуациях нужно сохранять лицо. Я всегда пытаюсь сделать так, чтобы мои бойцы показали свой максимум. Я стараюсь приучить их к дисциплине и тяжелому труду. Но это не всегда срабатывает.

Ты всегда надеешься на лучшее, однако нужно понимать, что победы в боях добываются в зале. Если ты работаешь недостаточно усердно, не прикладываешь должных усилий, то все закончится плохим исходом. Думаю, людям сложно понять, что тренеру следует поддерживать своих бойцов как в хорошие, так и в плохие времена.

В этой ситуации мы проиграли, но я остаюсь на стороне Руиса. Он должен понять, в чем его ошибка и в чем мы просчитались как команда. Но нам надо держаться вместе и подняться после падения», – сказал Роблес.