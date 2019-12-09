Украинский боксер проведет бой с легендарным боксером

Новости спорта:Иван Редкач встретится с экс-чемпионом мира.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) проведет бой с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 KO), о чем проинформировал Brooklyn Boxing.

Поединок запланирован на 25 января и состоится в Бруклине. Украинец в своем твиттере подтвердил проведение боя.

В июне Редкач нокаутом победил Девона Александера (27-6-1, 14 KO), после чего должен был в октябре встретится с Эдриеном Бронером (33-4-1, 24 KO), но этот бой так и не состоялся.

В свою очередь, Дэнни Гарсия в апреле техническим нокаутом в седьмом раунде одержал победу над Адрианом Гранадасом (20-8-2, 14 KO).