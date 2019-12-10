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Редкач - о бое против Гарсии: Я очень мотивирован

Редкач - о бое против Гарсии: Я очень мотивирован
09:34 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Иван Редкач прокомментировал предстоящий бой против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) прокомментировал предстоящий бой против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO). Спортсмен подчеркнул важность данного поединка в своей карьере.

«Я очень рад драться против Дэнни Гарсии. Гарсия – очень сильный боец. Я знаю его, следил за его боями в течение десяти лет. Я смотрел почти каждый поединок с его участием. Теперь он мой противник. Я очень много работал на тренировках, чтобы быть максимально готовым к бою».

«Я очень мотивирован и с нетерпением жду этого боя. Этот огромный шаг в моей боксерской карьере, шаг к моей мечте. Собираюсь шокировать мир бокса, как я сделал это в июне. Я голоден к победам».

Редкач проведет бой с легендарным боксером

В июне Редкач нокаутом победил Девона Александера (27-6-1, 14 KO), после чего должен был в октябре встретится с Эдриеном Бронером (33-4-1, 24 KO), но этот бой так и не состоялся.

В свою очередь, Дэнни Гарсия в апреле техническим нокаутом в седьмом раунде одержал победу над Адрианом Гранадасом (20-8-2, 14 KO).

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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