"Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса

Новости спорта:Тарвер раскритиковал Руиса за лишний вес и безответственную подготовку к важнейшему реваншу года.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории Антонио Тарвер высказался касательно реванша между мексиканским боксером Энди Руисом и британским Энтони Джошуа в хевивейте за пояса WBO, WBA, IBF и IBO.

"Необходимо вспомнить весь путь от первого поединка. Я был одним из тех, кто говорил, что Джошуа был чересчур большим. Он весил почти 113 килограмм. Я отметил, что у него чересчур много воды в мышцах и он слишком раздутый. Однако британец вновь пошел в зал и привел себя в порядок. Я то думал, что Руис хотя бы даст отпор какой-то.

Каким образом ты набрал 7 килограмм после своей самой большой победы? Ты всех подвел, мужик. Это был бы невероятно жаркий бой, если бы Руис привел себя в форму. Но в ринге он оказался тяжелее, чем в первый раз. Энди даже говорит, что он тренировался сам. Он подвел своих фанатов и команду. У него такого шанса в жизни может уже и не быть. Очень надеюсь, что у Руиса получится вернуться и у него все будет хорошо", - приводит слова Антонио Boxing News 24.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, матч-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом побил в Британии рекорд по продаже платных трансляций. Точные данные еще не предоставлены, но, точно известно, что число подписок превышает 1,5 миллиона.