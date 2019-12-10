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Беллью оценил перспективы Усика в хэвивейте

Беллью оценил перспективы Усика в хэвивейте
10:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Тони Беллью поделился мнением о перспективах Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) поделился мнением о перспективах Александра Усика (17-0, 13 KO) в супертяжелом дивизионе.

«Усик — большая опасность для всех. Он очень, очень сильный боксер. Думаю, единственное, чего ему не хватает, — это габариты и вес. Он будет бить всех в течение пяти ли шести раундов — точно так же, как это делал я в бою с ним, пока не устал — после чего соперник ответит ему», — заявил Беллью в интервью boxinscene.com.

«Думаю, Усик побьет любого, кроме Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Джошуа идеально подходит для того, чтобы справиться с Усиком. Считаю, что Александр не слишком большой для того, чтобы совладать с Джошуа или Фьюри. Но Усик победит Уайлдера, серьезно. Думаю, что технически Усик сделает Деонтея совершенно нелепым. Уайлдер понимает это, поэтому не тронет Усика. Стили делают бои».

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В ноябре 2018 года Усик победил Беллью нокаутом в восьмом раунде — это был последний бой украинца в тяжелом весе.

В этом году Александр дебютировал в супертяжелом дивизионе. В первом бою Усик техническим нокаутом в седьмом раунде одержал победу над Чазом Уизерспуном (38-4, 29 KO).

Ожидается, что в феврале 2020 года украинец провдет поединок против британца Дерека Чисоры(32-9-0, 23 KO).

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
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