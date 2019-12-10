Джошуа обратился к Уайлдеру

Новости спорта:Энтони Джошуа заявил о готовности завоевать все пояса в хэвивейте.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) заявил о готовности завоевать все пояса в хэвивейте. Для этого британцу необходимо победить чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).

«Я готов сразится с Уайлдером. Но пока не заглядываю слишком далеко, чтобы не отвлекаться от предстоящих боев. Намерен двигаться постепенно к объединению чемпионских поясов. Я готов стать абсолютным чемпионом мира, для этого снесу всех», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Джошуа вернул себе чемпионские титулы после победы над Энди Руисом в реванше (33-2, 22 КО). Британец победил американца единогласным решением судей.

Вероятно, следующим соперником Джошуа станет обязательный претендент на титул IBF Кубрат Пулев (27-1, 14 KO). Бой между британцем и болгарином должен состояться не позднее мая 2020 года.