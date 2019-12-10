Джошуа следит за Усиком и знает его сильные и слабые стороны

Новости спорта:Украинец — один из претендентов на титулы Энтони.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал возможную встречу в ринге с Александром Усиком.

«Усик — выходец отличной школы бокса, где бьют и стараются не пропустить удар. Я слежу за Усиком, так что знаю его сильные и слабые стороны. Это вызов, которого я с нетерпением жду», — цитирует чемпиона Sky Sports.

Напомним, украинский боксер является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после своей дебютной победы в супертяжах над Чаззом Уизерспуном.

Также на один из титулов Энтони претендует Кубрат Пулев, который является первым номером IBF.

Джошуа вернул титулы в декабре после победы над Энди Руисом по решению судей. В июне Руис нанес оппоненту сенсационное первое поражение в профессиональной карьере.