Деревянченко вспомнил болезненное поражение от Головкина

Новости спорта:Сергей Деревянченко прокомментировал поражение в поединке с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал поражение в поединке с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (39–1–1, 35 KO).

«Я уже успокоился. Поражение меня не мучает. Это был хороший бой.

Я же для этого я и боксирую, чтобы показывать хорошие бои.

Я не знаю, состоится ли мой второй поединок против Головкина, но это возможно», – сказал Деревянченко.

Головкин победил Деревянченко решением судей в поединке за звание чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе, который состоялся 6 октября в США.