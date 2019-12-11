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Хирн назвал дату следующего боя Джошуа

Хирн назвал дату следующего боя Джошуа
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах своего клиента.

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах своего клиента.

"Следующий бой Джошуа состоится в апреле. Мы думаем именно на этот месяц. Не забывайте про реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Уайлдер? Я уже устал говорить о нем, если честно. Все знают, что это его команда не хотела встречи с Энтони, а не наоборот.

Посмотрим, что произойдет в реванше. Не исключено, что Джошуа встретится с победителем", - приводит слова Хирна BoxingNews 24.

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Напомним, что Джошуа вернул все свои чемпионские пояса в реванше с Энди Руисом.

Ранее мы рассказывали, как изменился супертяжелый дивизион после победы Джошуа над Руисом.

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IBF, Бокс, WBO, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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