Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату

Новости спорта:До боя с Энтони Джошуа Александру Усику следует пройти еще одного соперника.

Недавно Энтони Джошуа вернул все свои чемпионские пояса в супертяжелом весе. В Саудовской Аравии британец прошел всю дистанцию и решением судей победил Энди Руиса. В этом году абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик перешел в супертяжи и провел дебютный поединок.

Все говорили, что следующим боем для Усика станет встреча с Джошуа. Но ситуация поменялась. Промоутер Энтони Джошуа и со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн рассказал о будущем своих подопечных.

“Усик, скорее всего, сойдется в бою с Дереком Чисорой в начале марта, после чего он сразится с победителем поединка Джошуа — Пулев. Следующий поединок Джошуа, скорее всего, состоится в апреле. Это очень жесткое решение, потому что шесть стран заинтересованы в его следующем поединке", - цитирует Гирная ESPN.

Напомним, болгарин Кубрат Пулев уже давно является официальным претендентом на чемпионский пояс, как и Усик, но по версии IBF.

Таким образом, весной 2020-го года Джошуа и Усику следует одержать свои победы, чтобы потом сойтись в очном поединке. Не забываем, что еще есть Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, которые проведут свой реванш.