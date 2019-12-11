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Джошуа сравнили с Мохаммедом Али

Джошуа сравнили с Мохаммедом Али
12:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Экс-чемпион мира по боксу сравнил Джошуа с Мохаммедом Али.

Ирландец Барри Макгиган, бывший чемпион мира по боксу в полулёгком весе по версии WBA, прокомментировал победу британца Энтони Джошуа в матче-реванше с Энди Руисом. По словам Макгигана, Джошуа, победивший Руиса единогласным решением судей, напомнил ему легендарного боксёра Мохаммеда Али.

«Он не мог лучше провести этот поединок. Самое главное — его эффективность и универсальность. Мы никогда не видели такого в его исполнении.

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Он ещё никогда так не двигался по рингу. Он был как Мохаммед Али. Не так низко держал руки, но был дисциплирован. Грамотно вёл бой с самого начала с тактической точки зрения.

Он великолепно, безупречно боксировал. Он стал лучше как боец и как человек», — приводит слова Макгигана BoxingScene.

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