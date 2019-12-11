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"У воды нет врагов": Джошуа показал яркое фото с боя-реванша с Руисом

"У воды нет врагов": Джошуа показал яркое фото с боя-реванша с Руисом
14:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Энтони Джошуа продолжает праздновать победу во втором бою с Энди Руисом.

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, опубликовал в "Твиттере" яркую фотографию с поединка с Энди Руисом.

Напомним, в июне 2019 года Джошуа неожиданно потерпел поражение от Руиса, не избежав нокаута, однако в минувшие выходные победил соперника единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса четырёх организаций.

"У воды нет врагов", — подписал снимок боксёр.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в "твиттере" спортсмена.

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На счету Джошуа 24 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее стало известно, при каком условии Джошуа сохранит у себя пояс IBF.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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