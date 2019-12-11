Кроуфорд сменил весовую категорию

Новости спорта:Теренс Кроуфорд решил перейти в средний вес.

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд решил перейти в средний вес и именно там намерен провести следующий поединок, расчитывая, что недавние лидеры среднего дивизиона Сауль Альварес и Геннадий Головкин, вероятнее всего, сейчас продолжат выступления в других весовых категориях.

"Я - король полусреднего веса! Слушайте, когда я выступал в первом полусреднем, все меня критиковали и говорили, что я слишком большой для этого веса. Точно так же я сталкивался с критикой, выступая в легком весе.

После боя с Каваляускасом я перейду в средний вес. Головкин будет выступать в суперсреднем, Канело выступает в полутяжелом.

Я иду в 160 фунтов, а сразиться там готов с любым соперником. Вы что, думаете, я шучу? Я серьезно, следующий бой я проведу в среднем весе", - пообещал Кроуфорд.