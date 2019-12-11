Скачать
Среда, 11.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры без флага

Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры без флага
14:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Умар Кремлев заявил, что боксеры сборной России не поедут в Токио на Игры, если им не разрешат выступать под флагом национальной команды.

Боксёры сборной России отказались ехать на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году, без национального флага, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения.

Для нас самое главное, чтобы наши боксёры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии.

Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с ВАДА, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — цитирует Кремлёва "Р-Спорт".

Официальным лицам из России запретили посещать Олимпийские игры

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Россия, РФ, Сборная России по боксу, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
02 Как Зенит за один вечер потерял все
03 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
04 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
05 Лига Европы: решающий матч для Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь