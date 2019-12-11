"Ни политик, ни спортсмен, ни бизнесмен": Кличко назвал, кем он является сейчас

Новости спорта:Владимир Кличко не может конкретно определить род своей деятельности на данный момент.

Легенда мирового бокса, первый в истории Украины олимпийский чемпион в этом виде спорта Владимир Кличко рассказал, кем он является на сегодняшний момент и что считает своим самым большим вызовом.

По словам украинца, он не может конкретно определить род своей деятельности сейчас.

"Я задавал себе этот вопрос много раз. Мой ответ: "Я специалист по вызовам". Я люблю вызовы и нахожу способы справиться с ними. Я не являюсь ни предпринимателем, ни политиком, ни спортсменом, ни бизнесменом. Всего по чуть-чуть. Но Специалист по вызовам – лучшее определение".

Как отметил Владимир, главный его вызов на сегодня – время. "Мир намного больше и красочнее, чем я думал. У спортсменов взгляд на мир своеобразный. Твоя голова в рамке, у тебя только один фокус – предстоящий бой. Теперь мое внимание гораздо шире, я должен управлять разными областями, быть очень ловким. Это не значит, что я не знаю, что я делаю. Но сложнее координировать людей и бизнес".