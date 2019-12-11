"Отличная школа бокса": Джошуа внимательно следит за Усиком

Новости спорта:Энтони Джошуа вновь заговорил о потенциальном поединке с Александром Усиком.

Чемпион мира WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал возможную встречу в ринге с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.

Напомним, украинский боксер является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после своей дебютной победы в супертяжах над Чаззом Уизерспуном.

"Усик — выходец отличной школы бокса, где бьют и стараются не пропустить удар. Я слежу за Усиком, так что знаю его сильные и слабые стороны. Это вызов, которого я с нетерпением жду", - заявил Джошуа.

Отметим, что на один из титулов британца претендует Кубрат Пулев, который является первым номером IBF.