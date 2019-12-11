Скачать
Среда, 11.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

"Отличная школа бокса": Джошуа внимательно следит за Усиком

"Отличная школа бокса": Джошуа внимательно следит за Усиком
14:57 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Энтони Джошуа вновь заговорил о потенциальном поединке с Александром Усиком.

Чемпион мира WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал возможную встречу в ринге с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.

Напомним, украинский боксер является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после своей дебютной победы в супертяжах над Чаззом Уизерспуном.

"Усик — выходец отличной школы бокса, где бьют и стараются не пропустить удар. Я слежу за Усиком, так что знаю его сильные и слабые стороны. Это вызов, которого я с нетерпением жду", - заявил Джошуа.

Поветкин заговорил о бое с Владимиром Кличко

Отметим, что на один из титулов британца претендует Кубрат Пулев, который является первым номером IBF.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
02 Как Зенит за один вечер потерял все
03 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
04 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
05 Лига Европы: решающий матч для Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь