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Президент WBC раскритиковал Энди Руиса из-за веса

Президент WBC раскритиковал Энди Руиса из-за веса
16:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Маурисио Сулейман считает, что Энди Руис неправильно подошел к реваншу.

Президент WBC Маурисио Сулейман раскритиковал экс-чемпиона в супертяжелом весе Энди Руиса, который проиграл в реванше Энтони Джошуа.

Сулейман отметил недостаточные тренировки мексиканца, лишний вес и несерьезное отношение к подготовке.

"Вопрос в том, что будет с Руисом дальше. Станет ли он Бастером Дагласом, который нокаутировал Майка Тайсона, но разъелся и вышел на бой с Холифилдом без шансов? Или же он будет чемпионом, который победил нокаутом и понял, что находится в отличном положении, чтобы сделать легендарную карьеру?

В жизни Руиса было много проблем, но к нему привалила удача, а вместе с ней и деньги, слава и соблазны. У него не было плана для работы в зале. Руис ездил по городам, посещал разные мероприятия. Его развлечения привели к скандальному взвешиванию. После стартового гонга Руис заметно уступал в мобильности. Джошуа же, напротив, действовал очень грамотно, он использовал свое оружие - рост, дистанцию, джеб и движения.

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В этом бою не было драмы, которой так ждала публика. В тот вечер Джошуа очевидно превосходил над Руисом", - цитирует Сулейман BoxingScene.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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