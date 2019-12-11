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"Многим людям не хватает великодушия": Джошуа ответил Уайлдеру

"Многим людям не хватает великодушия": Джошуа ответил Уайлдеру
17:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Энтони Джошуа ответил на критику Деонтея Уайлдера в свою сторону.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа прокомментировал критику Деонтея Уайлдера в его адрес.

Американец сказал что Джошуа был слишком похож на Кличко. Джошуа прокомментировал слова боксера, напомнив, что им все еще следует встретиться.

"Это мнение Уайлдера. Многим людям не хватает великодушия, чтобы сказать что-то хорошее. Я перебоксировал чемпиона мира на протяжении 12 раундов. Не думаю, что я проиграл хотя бы раунд. Ну, возможно, один. Я вышел в ринг с отличным планом на бой и достиг успеха. Разве я был недостаточно хорош?

Нельзя провести бой так, чтобы все были довольны. Надо боксировать так, чтобы победить. Я так понимаю, что пока буду праздновать победу, Уайлдер будет говорить о негативных моментах. Негативная энергия порождает ошибки, поэтому я сохраню положительный настрой и буду приумножать его за счет этой победы.

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С Уайлдером или без я по-прежнему планирую бить рекорды. Но если Деонтей хочет вписать свое имя в историю, я думаю, что ему следует со мной встретиться", - цитирует Джошуа theathletic.co.uk.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис.
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