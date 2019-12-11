Леннокс Льюис рассказал, как стал "хейтером" Джошуа

Новости спорта:Леннокс Льюис прокомментировал нашумевший реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Легендарный супертяж Леннокс Льюис раскритиковал подход Энди Руиса к поединку, подчеркнув, что тот недостаточно подготовился.

По словам Льюиса резульат реванша закономерен, потому что Джошуа серьезно подошел к бою, а Руис - нет.

"Я слышал, как Энди Руис говорил по поводу своей плохой подготовки и формы, что это может произойти с каждым. Нет, это плохое оправдание. Один человек подошел к поединку серьезно, а второй нет. Все очень просто!

Я всегда говорю правду. Когда я хвалил Джошуа, это было справедливо. Когда я критикую его, это тоже правда. Кажется, когда мы приходим к согласию, мои слова считают правдой. Если нет, то я становлюсь злобным хейтером. Здесь нельзя найти компромисс. Взрослые люди могут согласиться на существование разных точек зрения", - цитирует Льюиса worldboxingnews.net.