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Леннокс Льюис рассказал, как стал "хейтером" Джошуа

Леннокс Льюис рассказал, как стал "хейтером" Джошуа
20:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Леннокс Льюис прокомментировал нашумевший реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Легендарный супертяж Леннокс Льюис раскритиковал подход Энди Руиса к поединку, подчеркнув, что тот недостаточно подготовился.

По словам Льюиса резульат реванша закономерен, потому что Джошуа серьезно подошел к бою, а Руис - нет.

"Я слышал, как Энди Руис говорил по поводу своей плохой подготовки и формы, что это может произойти с каждым. Нет, это плохое оправдание. Один человек подошел к поединку серьезно, а второй нет. Все очень просто!

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Я всегда говорю правду. Когда я хвалил Джошуа, это было справедливо. Когда я критикую его, это тоже правда. Кажется, когда мы приходим к согласию, мои слова считают правдой. Если нет, то я становлюсь злобным хейтером. Здесь нельзя найти компромисс. Взрослые люди могут согласиться на существование разных точек зрения", - цитирует Льюиса worldboxingnews.net.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Леннокс Льюи.
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