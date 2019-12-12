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"Бац - и все": Поветкин рассказал, когда закончит карьеру

"Бац - и все": Поветкин рассказал, когда закончит карьеру
09:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Александр будет боксировать до тех пор, пока ему не станет лень.

Возрастной экс-обладатель титул чемпион мира WBA Regular в хевивейте Александр Поветкин рассказал, по каким причинам он может завершить боксерскую карьеру.

"Пока у меня есть желание, я люблю боксировать. Глаза горят, это точно и без сомнений. Но как только я почувствую, что мне неохота или лень, закончу. Пока все нормально, и мысли завершать карьеру не было. Но это ведь может случиться в один момент, бац — и все. Я еще хотел после Олимпиады в 2004 году закончить, но боксирую до сих пор. Хотя сколько лет уже прошло.

Связано ли это с тем, что я начал хорошо зарабатывать? Зарабатывать — это тоже хорошо, от этого никуда не денешься. Мне нравится боксировать, делать свою работу. Но когда за это еще и хорошо платят — вдвойне приятно" - цитирует боксера ТАСС.

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Напомним, что ранее состоялся бой между американцем Майклом Хантером и россиянином Александром Поветкиным, который завершился ничейным результатом.

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