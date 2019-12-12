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Четверг, 12.12.2019
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"Это скучно": Уайлдер раскритиковал стиль боя Кличко

"Это скучно": Уайлдер раскритиковал стиль боя Кличко
09:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Деонтей также не понимает, зачем Энтони уходил от более мелкого бойца.

Обладатель титула чемпиона мира в хевивейте Деонтей Уайлдер высказался касательно поединка между владельцем поясов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа и Энди Руиса.

"Я не жалею смотреть за стилем Кличко, это скучно. Джошуа сделал достаточно, однако главный вопрос в том, что он на 15 сантиметров выше, а его руки на 20 см длиннее. Для чего убегать от более мелкого боксера?

Энтони бил, удерживал и вязал противника так, будто бы не хотел идти в стычки, у него не было желания обмениваться ударами. Он был напуган. Если бы Джошуа бился со мной, я бы его уничтожил", - цитирует боксера BoxingNews 24.

"Я бы уничтожил его": Уайлдер пригрозил Джошуа

Ранее Джошуа прокомментировал слова боксера, напомнив, что им все еще следует встретиться.

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Владимир Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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