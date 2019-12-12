"Я бы уничтожил его": Уайлдер пригрозил Джошуа

Новости спорта:Деонтей Уайлдер в очередной раз раскритиковал обладателя поясов Энтони Джошуа.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО), в очередной раз раскритиковал обладателя поясов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), за стиль бокса в бою против Энди Руиса (33-2, 21 КО). Американца цитирует BoxingNews 24.

«Я не хочу видеть стиль Кличко. Это было скучно. Джошуа сделал достаточно, но вопрос заключается в том, что он на 15 сантиметров выше, а его руки на 20 сантиметров длиннее. Зачем убегать от более мелкого бойца?

Джошуа бил, удерживал и вязал соперника так, будто боялся стычек. Он не хотел обмениваться ударами. Энтони был напуган. Если бы Джошуа дрался со мной, я бы вышел и уничтожил его».

Ранее Джошуа жестко ответил на нападки со стороны Уайлдера.