"Как жирная свинья": Арум раскритиковал Руиса

Новости спорта:Британский промоутер считает мексиканца безответственным.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что считает Энди Руиса (33-2, 22 КО) абсолютно безответственным, раскритиковав мексиканца за физическую форму в бою против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Промоутера цитирует Boxing News 24.

«У бойцов есть ответственность не только перед собой, но и перед публикой. Руис отказался от нее, когда вышел в ринг и выглядел, как жирная свинья. При этом он еще и рассчитывал, что сможет защитить свои титулы.

Это был не бой. Любой нормальный супертяжеловес победил бы Энди Руиса в тот вечер. Вы понимаете это, как и я. Джошуа сделал то, что от него требовалось, не нужно петь ему дифирамбы. Многие супертяжеловесы, увидев, в какой форме находится Руис, попытались бы его нокаутировать. Им это удалось бы».

Напомним, ранее отец Руиса рассказал о стиле жизни сына в преддверии реванша против AJ.