WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

Новости спорта:Александр Усик получит шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально сообщила, что чемпион мира британец Энтони Джошуа обязан провести защиту пояса в бою против украинца Александр Усика.

Бой Джошуа с Усиком должен состояться на протяжении 180 дней.

Если в течение 30 дней Усик и Джошуа официально не подтвердят свой бой, то WBO организует промоутерские торги.

WBO formally orders Anthony Joshua to face Oleksandr Usykhttps://t.co/U0u1OOeeab — WBO (@WorldBoxingOrg) 12 грудня 2019 р.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту пояса IBF в бою против болгарина Кубрата Пулева (апрель 2020) или же с другим боксером - тогда пояс у него заберут. А потом должен встретиться с претендентом по линии WBO.

Ранее промоутер Энтони Джошуа сообщил, что его подопечный следующий бой планирует провести не с Усиком.