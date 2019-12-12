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Четверг, 12.12.2019
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WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
12:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Александр Усик получит шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально сообщила, что чемпион мира британец Энтони Джошуа обязан провести защиту пояса в бою против украинца Александр Усика.

Бой Джошуа с Усиком должен состояться на протяжении 180 дней.

Если в течение 30 дней Усик и Джошуа официально не подтвердят свой бой, то WBO организует промоутерские торги.

Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту пояса IBF в бою против болгарина Кубрата Пулева (апрель 2020) или же с другим боксером - тогда пояс у него заберут. А потом должен встретиться с претендентом по линии WBO. 

Ранее промоутер Энтони Джошуа сообщил, что его подопечный следующий бой планирует провести не с Усиком.

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Бокс, Джошуа, Новости спорта, Александр Усик.
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