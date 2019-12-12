WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) официально сообщила, что чемпион мира британец Энтони Джошуа обязан провести защиту пояса в бою против украинца Александр Усика.
Бой Джошуа с Усиком должен состояться на протяжении 180 дней.
Если в течение 30 дней Усик и Джошуа официально не подтвердят свой бой, то WBO организует промоутерские торги.
WBO formally orders Anthony Joshua to face Oleksandr Usykhttps://t.co/U0u1OOeeab
— WBO (@WorldBoxingOrg) 12 грудня 2019 р.
Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту пояса IBF в бою против болгарина Кубрата Пулева (апрель 2020) или же с другим боксером - тогда пояс у него заберут. А потом должен встретиться с претендентом по линии WBO.
Ранее промоутер Энтони Джошуа сообщил, что его подопечный следующий бой планирует провести не с Усиком.