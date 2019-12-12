Скачать
Четверг, 12.12.2019
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене
Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Ларри Холмс: В бою против Али Тайсон был бы повержен

Ларри Холмс: В бою против Али Тайсон был бы повержен
12:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бывший чемпион мира считает, что Железный Майк проиграл бы бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс сравнил Мохаммеда Али и Майка Тайсона и сделал прогноз на их виртуальный поединок.

Напомним, Холмс встречался с обоими боксерами: победил находящегося на закате карьеры Али, но проиграл Тайсону, который пребывал в своей лучшей форме.

«В бою против Али Тайсон был бы повержен, поскольку Майк целился по лицу. Он низко опускался, а Мохаммед Али хорошо работал джебом.

Али использовал бы джеб точно так же, как против Джо Фрейзера. Тайсону пришлось бы как-то обходить этот удар. Джебы Али создали бы ему множество проблем. Тайсон был бы нокаутирован.

WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

Майк не был самым жестким соперником в своей карьере, это был Кенни Нортон. Когда я дрался против Тайсона, то уже был не тот, что раньше. Я вышел на пенсию, а потом вернулся и сразился с Тайсоном. Я действительно был далек от лучшей формы. Если бы мне предоставился шанс еще раз провести этот бой, то я бы подготовился намного лучше», – сказал Холмс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Мохаммед Али, Новости бокса, Ларри Холмс, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
03 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
04 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
05 Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь