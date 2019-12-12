Ларри Холмс: В бою против Али Тайсон был бы повержен

Новости спорта:Бывший чемпион мира считает, что Железный Майк проиграл бы бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс сравнил Мохаммеда Али и Майка Тайсона и сделал прогноз на их виртуальный поединок.

Напомним, Холмс встречался с обоими боксерами: победил находящегося на закате карьеры Али, но проиграл Тайсону, который пребывал в своей лучшей форме.

«В бою против Али Тайсон был бы повержен, поскольку Майк целился по лицу. Он низко опускался, а Мохаммед Али хорошо работал джебом.

Али использовал бы джеб точно так же, как против Джо Фрейзера. Тайсону пришлось бы как-то обходить этот удар. Джебы Али создали бы ему множество проблем. Тайсон был бы нокаутирован.

Майк не был самым жестким соперником в своей карьере, это был Кенни Нортон. Когда я дрался против Тайсона, то уже был не тот, что раньше. Я вышел на пенсию, а потом вернулся и сразился с Тайсоном. Я действительно был далек от лучшей формы. Если бы мне предоставился шанс еще раз провести этот бой, то я бы подготовился намного лучше», – сказал Холмс.