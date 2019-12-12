Тренер Гвоздика: Шансы Усика в бою с Джошуа выросли

Новости спорта:Тедди Атлас расхвалил украинского боксера.

Именитый американский тренер Тедди Атлас дал прогноз на возможный бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Я не могу понять, как этот новый нервный Джошуа будет выглядеть против других супертяжеловесов. Вы считаете, что Усик слишком маленький для хэвивейта? Что ж, ему и правда придется боксировать против бойца, который до сих пор является Голиафом. Но теперь Джошуа думает о Давиде. Помните такого? Парень с пращой. У Джошуа сейчас другая психология, он думает по-другому.

Теперь Усику не придется иметь дело с большим монстром. Его шансы на победу возросли, а многие элементы изменились. Скажем так: поле для игры неожиданно выровнялось для Усика. Он - непобежденный боксер с отличным опытом в любителях. У него есть интеллект, он отлично работает ногами. А помогает ему Василий Ломаченко. Это другая, совершенно новая игра", приводит слова Атласа BoxingNews 24.

Ранее промоутер Джошуа рассказал, когда может состояться бой с Усиком.