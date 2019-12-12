Скачать
Четверг, 12.12.2019
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене
Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Тренер Гвоздика: Шансы Усика в бою с Джошуа выросли

Тренер Гвоздика: Шансы Усика в бою с Джошуа выросли
13:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тедди Атлас расхвалил украинского боксера.

Именитый американский тренер Тедди Атлас дал прогноз на возможный бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Я не могу понять, как этот новый нервный Джошуа будет выглядеть против других супертяжеловесов. Вы считаете, что Усик слишком маленький для хэвивейта? Что ж, ему и правда придется боксировать против бойца, который до сих пор является Голиафом. Но теперь Джошуа думает о Давиде. Помните такого? Парень с пращой. У Джошуа сейчас другая психология, он думает по-другому.

Теперь Усику не придется иметь дело с большим монстром. Его шансы на победу возросли, а многие элементы изменились. Скажем так: поле для игры неожиданно выровнялось для Усика. Он - непобежденный боксер с отличным опытом в любителях. У него есть интеллект, он отлично работает ногами. А помогает ему Василий Ломаченко. Это другая, совершенно новая игра", приводит слова Атласа BoxingNews 24.

WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

Ранее промоутер Джошуа рассказал, когда может состояться бой с Усиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Бокс новости, Александр сик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
03 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
04 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
05 Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь