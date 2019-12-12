Диллиан Уайт получил шанс сразиться с победителем Уайлдер - Фьюри

Новости спорта:Диллиан получит возможность провести титульный бой только в 2021 году.

Всемирный боксерский совет (WBC) отменил временное отстранение британского супертяжеловеса Диллиана Уайта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение было принято на заседании WBC. Совет восстановил британца в ранге временного чемпиона WBC в супертяжелом весе и обязательного претендента на титул.

Отмечается, что Уайт получит возможность провести титульный бой против действующего чемпиона организации Деонтея Уайлдера только в 2021 году, поскольку ранее WBC уже назначил Уайлдеру встречу с Тайсоном Фьюри.

Ранее боксера подозревали в применении допинга, из-за чего WBC временно приостановил статус Уайта в качестве временного чемпиона. Но недавно Британский антидопинговый комитет (UKAD), проводивший тестирование, заявил о невиновности спортсмена и извинился перед ним.

А 7 декабря, в одном из поединков вечера бокса в Саудовской Аравии, Диллиан Уайт победил Мариуша Ваха единогласным решением судей.