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Диллиан Уайт получил шанс сразиться с победителем Уайлдер - Фьюри

Диллиан Уайт получил шанс сразиться с победителем Уайлдер - Фьюри
14:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Диллиан получит возможность провести титульный бой только в 2021 году.

Всемирный боксерский совет (WBC) отменил временное отстранение британского супертяжеловеса Диллиана Уайта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение было принято на заседании WBC. Совет восстановил британца в ранге временного чемпиона WBC в супертяжелом весе и обязательного претендента на титул.

Отмечается, что Уайт получит возможность провести титульный бой против действующего чемпиона организации Деонтея Уайлдера только в 2021 году, поскольку ранее WBC уже назначил Уайлдеру встречу с Тайсоном Фьюри.

Ранее боксера подозревали в применении допинга, из-за чего WBC временно приостановил статус Уайта в качестве временного чемпиона. Но недавно Британский антидопинговый комитет (UKAD), проводивший тестирование, заявил о невиновности спортсмена и извинился перед ним.

WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

А 7 декабря, в одном из поединков вечера бокса в Саудовской Аравии, Диллиан Уайт победил Мариуша Ваха единогласным решением судей.

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Бокс, WBO, Бокс новости, Диллиан Уайт.
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