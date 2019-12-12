"Это кому-то интересно": Поветкин высказался о бое Емельяненко - Кокляев

Новости спорта:Александр Поветкин прокомментировал бой Емельяненко - Кокляев.

Российский боксёр Александр Поветкин поделился мнением о поединке, в котором приняли участие боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. 29 ноября 38-летний Емельяненко нокаутировал 40-летнего Кокляева в бою, который прошёл по правилам бокса.

"Раз организовали, значит это кому-то интересно. Миша — молодец, непросто выйти и подраться на таком уровне. Тем более с Александром Емельяненко.

Миша не испугался, старался что-то делать. Ничего не могу про этот бой плохого сказать", — передаёт слова Поветкина Чемпионат.