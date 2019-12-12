Уайлдер: Хирн не позволит Джошуа боксировать со мной

Новости спорта:Деонтей Уайлдер в очередной раз заявил, что британец отказался от объединительного боя.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал британца Энтони Джошуа за нежелание проводить с ним бой.

"Поймите, что промоутер Джошуа Эдди Хирн не позволит своему клиенту боксировать со мной. Энтони - самый ценный актив для него. Как вы думаете, почему они бегали от меня в первый раз? Джошуа же отказался от 50 миллионов долларов. Думаю, на этом дискуссию можно прекращать.

Но я знаю, что смогу объединить дивизион, завоевав все пояса. Просто мне понадобится немного больше времени. Если бы меня не было в хэвивейте, то Джошуа давно бы уже объединил титулы. Но поскольку я здесь, все пошло немного по-другому", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Уайлдер остался недоволен увиденным в бое-реванше между Энтони Джошуа и Энди Руисом.