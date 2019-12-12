Скачать
Четверг, 12.12.2019
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Меркушина завоевала серебро в Риднау
Меркушина завоевала серебро в Риднау
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Уайлдер: Хирн не позволит Джошуа боксировать со мной

Уайлдер: Хирн не позволит Джошуа боксировать со мной
17:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер в очередной раз заявил, что британец отказался от объединительного боя.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал британца Энтони Джошуа за нежелание проводить с ним бой.

"Поймите, что промоутер Джошуа Эдди Хирн не позволит своему клиенту боксировать со мной. Энтони - самый ценный актив для него. Как вы думаете, почему они бегали от меня в первый раз? Джошуа же отказался от 50 миллионов долларов. Думаю, на этом дискуссию можно прекращать.

Но я знаю, что смогу объединить дивизион, завоевав все пояса. Просто мне понадобится немного больше времени. Если бы меня не было в хэвивейте, то Джошуа давно бы уже объединил титулы. Но поскольку я здесь, все пошло немного по-другому", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

Ранее сообщалось, что Уайлдер остался недоволен увиденным в бое-реванше между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
03 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
04 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
05 Сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь