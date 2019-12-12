Джошуа: Уайлдеру и Фьюри пока лучше не упоминать мое имя

Новости спорта:Энтони Джошуа поделился планами на будущее.

Обладатель титулов WBA, IBO, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о желании стать абсолютным чемпионом в своем весовом дивизионе.

"Мне нужно настроить себя на борьбу. Рано или поздно я нацелюсь на звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Это нормально. Если получится, я буду боксировать с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри.

Как известно, у них запланирован реванш в феврале. Им лучше не упоминать мое имя сейчас. Вот когда их бой состоится, тогда пусть и говорять обо мне", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в США. Ранее Фьюри рассказал о желании избить Уайлдера.