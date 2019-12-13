Чемпион мира, побеждавший Мохаммеда Али, госпитализирован в тяжелом состоянии

Новости спорта:Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Спинкс госпитализирован в тяжелом состоянии.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леон Спинкс (26-3-17, 14 KO) госпитализирован в тяжелом состоянии, передает ESPN.

«Леон госпитализирован, находится в тяжелом состоянии под опекой докторов. Просим дать нашей семье возможность сохранять конфиденциальность. Благодарим вас за поддержку и молитвы», — приводит ресурс слова жены Спинкса.

66-летний Спинкс — олимпийский чемпион 1976 года в Монреале в весе до 81 кг. В 1978 году он победил легендарного Мохаммеда Али.

В 2014 году Спинкс был госпитализирован в связи с проблемами с кишечником, вследствие чего перенес несколько операций.